Piliin ang tunay na kaibigan – Sara

Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga supporter na huwag makihalo sa mga taong nang-aapi at piliin ang tunay na kaibigan sa panahon ng taghirap.

Ito ang nilalaman ng video message ni Duterte sa Facebook na may caption na “Pahayag”, ilang oras matapos maglabas ng statement noong Miyerkoles para manawagan sa mga kritiko na tigilan na ang pamumulitika.

“Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi,” wika ng Bise Presidente.

“Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan,” dugtong pa niya.

Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos tapyasin ng Kongreso ang P650 milyong confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education, kung saan siya ang namumuno.

Kinastigo rin ng kanyang amang si dating Pa¬ngulong Rodrigo Duterte ang ginawa ng Kongreso dahil tila pinapahiya pa ang kanyang anak.

Sino ang pinatatamaan? Sa kanyang video message sa Facebook, sinabihan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga supporter na kilalanin kung sino ang mga tunay na kaibigan upang may masasandigan sa oras ng kagipitan.