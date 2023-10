Paghahanap sa missing Ms.Grand Philippines candidate pinaigting

INIUTOS ni Batangas Police Provincial Office Director P/Col. Samson Belmonte na paigtingin pa ang paghahanap sa nawawalang si Miss Grand Philippines candidate Catherine Camilon.

Iniulat ang pagkawala ng 26-anyos na beauty queen at high school teacher noong Oktubre 12, 2023.

Sinabi nitong nasa isang gasoline station siya sa bayan ng Bauan sa Batangas nang huli siyang makausap ng kanyang ina.

“All stations and units across Batangas Police Province are working together with the Tuy Municipal Police Station in searching for any trace or information regarding the whereabouts of Catherine Camilon Y

Manguerra,” ani Belmonte.

Si Camilon ay may taas na 5’6, maputi at residente ng Barangay Rillo sa bayan ng Tuy.

Nanawagan ang pulisya sa publiko na agad makipag-ugnayan sa Tuy Municipal Station sa Hotline No. 0998-598-5711 sakaling may matisod silang impormasyon sa kinaroroonan ng dalaga.