Magulang ng nahuling NPA nakiusap na wag gamitin ang anak

NANAWAGAN ang magulang ng isa sa tatlong nahuling New People’s Army fighters na si Job David sa grupong Karapatan at sa mga kaalyado nito na wag gamitin ang kanyang anak sa kanilang iregularidad.

Inihayag ni Jerome Christopher David, dating Overseas Filipino Worker (OFW) na ama ni Job, ipinalalabas ng Karapatan na ang kanyang anak at dalawa pa nitong kasamang NPA fighters ay biktima ng pagdukot ng militar, at pawang ang mga ito ay militante lamang na nirerepresenta ang mga Indigenous People (IPs).

“Sana itigil na ng Karapatan na mag-post sila sa Facebook na ang anak ko ay dinukot, tinurtyor. Hindi po totoo ‘yon, kayo mismo (Karapatan) ang nagko-commit ng human rights (violation) na walang permiso namin na i-post niyo ‘yung profile picture ng anak ko na sila ay dinukot,” ang panawagan ni David sa virtual press conference ng Integrated Communications Office Center (ICOC), ang media bureau ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Si Job ay isa sa tatlong fighter ng komunistang-teroristang CPP-NPA-NDF na nahuli ng militar sa isang engkwentro noong Sept. 19, 2023 at pinalalabas ng Karapatan na sila ay dinukot.

“Tama na po, ‘wag niyo na pong i-post ‘yan, pakiusap lang po. Kung ano man po ang inyong ipinaglalaban puwede niyo naman daanin sa matiwasay na paraan. Tama na po, ako na po ang nakiki-usap sa inyo. My son is now living peacefully,” pakiusap ni Mang Jerome.

Isiniwalat naman ni Brigadier General Randolph Cabangbang, commanding general ng Army’s 203rd Infantry Brigade, sa media na ang mga magulang ni Job, si Alia Encela at Peter del Monte ay nagpaplano nang magsampa ng mga kaso laban sa Karapatan.

“In fact, I’m discouraging them (parents) not to file what they think is a writ of Amparo. Sabi ko wala namang nakikinig sa Karapatan. Having said that, we’re consulting lawyers, we’re studying it,” ang sabi ni Cabangbang.

“To Karapatan, hands off our families, hands off our children,” dagdag pa niya.

Si NTF-ELCAC spokesman Joel Sy Egco, na siya ring ICOC director-designate, ay inulit ang kanyang babala sa Karapatan at iba pang mga ‘front organizations ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) na tigilan na ang panghihingi ng donasyon gamit ang taktikang “abduct-surface-donate-release” o ASDR.

“Kahit ano pa ang sasabihin niyo, kayo-kayo na lang ang naniniwala sa sinasabi niyo sa inyong echo chamber mismo. NTF-ELCAC continues to gather evidences of your scamming activities and in due time charges will be filed against you,” ani Egco.