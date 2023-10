Mag-ateng EJ, Eya Laure hinambalos Galeries Tower

NAGTULONG ang magkapatid na Ennajie “EJ” at Ejiya “Eya” Laure upang ihatid sa ikalawang sunod na panalo ang Chery Tiggo Crossovers matapos pangunahan ang opensiba kontra sa baguhang Galeries Tower Highrisers 25-14, 25-15, 25-21 sa pambungad na hatawan ng triple-header ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference nitong Huwebes ng hapon sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Tumapos ang team captain at matandang Laure ng kabuuang 15 puntos mula sa 13 atake at tig-isang ace at block, habang sumalo rin ito sa depensa sa siyam na digs at apat na receptions.

Sumegunda naman ang nakababatang kapatid nito na si Eya sa 12 points sa 9 kills, 2 blocks at isang ace para sa magandang simula ng Crossovers sa 2-0 kartada.

“Para sa akin happy ako kasi halos lahat nakalaro talaga at nag-deliver and siyempre nakakatulong sa upcoming games namin para ma-boost iyung confidence ng mga teammates namin,” wika ni EJ na nagsisilbing lider ng grupo kasunod ng pagpapagaling sa injury ng beteranang si Mylene Paat.

“Hindi ko siya iniisip as captain, tinutulungan ko rin si Ate My na mag-lead para mabuo rin kami lahat, hindi naman siya bago at hindi ako na-challenge.”

Naging malaking tulong rin para sa panibagong panalo ng Crossovers ang mahusay na pagtitimon sa opensa ni playmaker Jasmine Nabor na tumapos ng 14 excellent sets, 7 points mula sa 3 blocks, 2 aces at 2 atake, habang nag-ambag rin sina Shaya Adorador ng 7 points at Imee Hernandez ng limang marka.

“Malaking tulong sa akin ito para tumaas iyung confidence ko and mas mag-improve pa, and nakikita naming lumalabas iyung pinapagawa nila coach sa game kahit sino ang nasa court,” pahayag ni Nabor.

Tatangkaing hanapin ng Chery Tiggo ang ikatlong sunod na panalo laban sa pinalakas na Akari Chargers sa Martes sa Ynares Center sa Antipolo City, habang mahabang pahinga ang hihintayin ng Galeries bago ito muling makaresbak ng panalo laban naman sa F2 Logistics Cargo Movers sa October 28 sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

(Gerard Arce)