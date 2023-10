Luis nangangarap ng extension ng show

Biglang nagkaroon ng ilusyon o pangarap si Luis Manzano na maaaring madugtungan ang buhay ng kanyang Kapamilya noontime show, ang ‘It’s Your Lucky Day’, nang mapag-usapan ang programa nitong mga nakaraang araw simula nang umere ito noong Saturday bilang pansamantalang kapalit ng na-suspend na ‘It’s Showtime’.

Nangangampanya na si Luis sa kanyang Instagram sa mga netizen kung alin sa palagay ng mga ito ang mas magandang paglagyan ng nasabing show sa oras na baklasin ito sa noontime slot kapag nagbalik na ang show nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Ogie Alcasid, Anne Curtis, Kim Chiu, Amy Perez, Jhong Hilario, Ryan Bang, at iba pa.

Nakasulat sa screenshot ng FB post ni Luis ang pangangalap niya ng opinyon mula sa kanyang fans.

“Kung sakali lang na maging Lucky nga (di masama mangarap), ano ang mas gusto niyo sa ‘It’s Your Lucky Day’ before ‘Showtime’ or before ‘TV Patrol’.”

Malinawag na pini-feed ni Luis ang management ng Kapamilya ng ideya sa ninanais nitong extension ng kanilang variety show.

Siyempre, sumawsaw naman ang mga netizen. May mga nagsabing bago umere ang ‘It’s Showtime’ at meron namang bago mapanood ang ‘TV Patrol’.

Ilan naman ang nag-react na ang show na lang ni Vice ang na ilipat dahil mas wholesome at nakakatawa ang mga biruan sa mga host ng ‘It’s Your Lucky Day’.

Hindi ito ang unang nagparamdam si Luis ng pag-asam nitong magtuluy-tuloy ang naumpisahang programa.

Sa isang episode ng kanilang show ay nagparamdam pa ito sa big boss ng ABS-CBN na si Ms. Cory Vidanes tungkol sa extension. Itinuro pa nito si Melai Cantiveros na nangungulit daw sa kanya na patagalin pa ang kanilang show sa ibang timeslot.

Hindi sinalo ni Melai si Luis at sa halip sinabi nitong, “I quit,” bagay na tinanggihan ng executive sa pamamagitan ng hand gestures at tumawa lang.

Well, kinaaliwan nga ang ‘It’s Your Lucky Day’ kaya posibleng mapagbigyan ang dasal ni Luis.

Sabi nga niya sa Instagram message caption, “Libreng mangarap, hey hey!!!”

Well…