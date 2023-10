Lino bilib sa dedication ni Paulo sa trabaho 

Bilib ang premyadong director-producer na si Lino Cayetano sa pagiging dedicated ni Paulo Avelino sa mga proyektong tinatanggap.

Si Paulo ang bida sa pelikulang ‘Elevator’ ng Rein Entertainment.

Sabi ni Direk Lino, “Hindi lang basta artista si Paulo sa ‘Elevator’, sobrang dedicated siya. May inputs talaga siya. ‘Yung mga idea niya sa mga eksena, sa buong project, sinasabi niya at nagagamit namin.

“Sobrang bilib kami kay Paulo,” tsika ni Direk Lino.

Nasa post production na ang ‘Elevator’, pero hindi pa sure si Direk Lino kung this year na nila ipapalabas sa mga sinehan ang nabanggit na pelikula.

Samantala, ang ‘Nanahimik Ang Gabi (A Silent Night)’ movie ng production company nina Direk Lino ay big winner sa Asian Academy Creative Awards (AAA) National Round 2023, at naka-secure nga sila ng four prestigious awards — Best Feature Film (Rein Entertainment), Best Screenplay (Shugo Praico), Best Actor in a Supporting Role (Mon Confiado), and it even landed the most coveted Best Actress in a Leading Role (Heaven Peralejo).

Last year, ang ‘BetCin’ project nila ay nananalo rin ng national award sa Best Comedy Program category, making it a back-to-back win for Rein Entertainment.

Noong 2020, they made history with Arjo Atayde, na unang Pinoy na nanalo ng Best Actor in a Leading Role para sa series na ‘Bagman’.

Ngayong December, babalik ang Rein Entertainment sa Singapore para sa grand finals ng AAA to represent the Philippines in multiple categories alongside GMA-7 and ABS-CBN.

So bongga!

(Jun Lalin)