Labas ang matatapang! Kaila Napolis, iba pang Pinoy fighter sasabak sa 2023 World Combat Games

HANDA nang iparada ng Pilipinas ang 11 national athletes mula sa apat na combat sports sa pangunguna ni 2023 Asian Games jiu-jitsu bronze medalist Kaila Napolis sa 2023 World Combat Games sa Oktubre 21-30 sa Riyadh, Saudi Arabia.

Matagumpay na nakuha ng world no. 1 ranked ang tansong medalya sa Hangzhou Asian Games sa women’s under-52kgs nang higitan si Hessa Alshamsi ng United Arab Emirates sa battle-for-bronze.

Makakasama ng 2023 Southeast Asian Games gold medalist ang mga atleta mula sa Muay Association of the Philippines, Inc. na sina world champion Islay Erika Bomogao, Phillip Delarmino, tandems Kulie Mallari, Rhichein Yosorez, Ariel Lee Lampacan at Rudzma Abubakar.

Magpapakitang-gilas rin sina Juvenile Crisostomo at Kobe Macario sa taekwondo-poomsae event, habang babalibag sina wrestlers/grappler Fierre Afan at Maria Aisa Ratcliff.

Nakatakdang iparada sa ikatlong edisyon ang 16 na sports na kinabibilangan rin ng Olympic event na judo, taekwondo, wrestling, fencing at boxing, habang parte rin ng mga sports event an aikido, armwrestling, jiu-jitsu, karate, kendo, muaythai, Sambo (Russian Wrestling), Savate (French Boxing), Sumo at Wushu.

Idinagdag rin sa sports event ang anim na parasports na kinabibilangan ng Aikido, Muay thai, Aremwrestling, sambo at savate.

Nakatakdang sumabak ang mga Filipino athletes Lunes hanggang Huwebes (October 23-26) para sa wrestling, jiu-jitsu sa Martes hanggang Huwebes (October 24-26) at muay thai at taekwondo sa October 29-Oct.30.

Tatayong Chef-de-Mission ng Philippine delegation si Wrestling Association of the Philippines, Inc. (WAPi) chief Alvin Aguilar.

(Gerard Arce)