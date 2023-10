Kuwebang tambakan ng mga sangkap sa bomba, bala nabuko

NAKUMPISKA ng pulisya ang sari-saring bala at mga sangkap sa paggawa ng pampasabog sa isang kuweba na pinaniniwalaang ginawang kuta ng mga miyembro ng New Peoples Army (NPA) sa Mabinay, Negros Oriental noong Miyerkoles.

Ayon kay Police Lt. Stephen Polinar, tagapagsalita at deputy chief ng Police Community Affairs and Development Unit (PCADU) ng Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO), natagpuan ang mga sangkap sa pampasabog at sari-saring bala sa isang kuweba sa Sitio Cansanaan Barangay Abis sa nasabing bayan nitong Martes.

Sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang 704th Provincial Mobile Force Company sa presesnya ng mga pinaniniwalaang rebelde sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang pulisya rito.

Bukod sa mga bala at sangkap sa bomba, nadiskubre rin sa kuweba ang isang bag ng mga gamot at mga subersibong dokumento ng samahan.

Nagtutulungan na ang pulisya at militar para bantayan ang lugar laban sa mga rebelde na nakatakdang tumawid umano sa boundary ng Negros Oriental at Negros Occidental matapos mabuko ang kanilang kuta.

(Edwin Balasa)