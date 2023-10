Kotse sa panaginip

Lagi akong may panaginip na tungkol sa kotse. Iba-iba ang eksena e dahil may tipong ako raw ang nagmamaneho, tapos merong pinupunsan ko raw ang kotse, o kaya naman ay nakaupo lang ako sa loob nito. Ang nakakatuwa kasi dito, wala naman akong kotse na sarili, marunong lang akong mag-drive pero para sa mga kapamilya ko kasi ‘yun, in short pang-family ‘yung car na gamit ko. Iniisip ko na rin bumili ng sarili pero masyado pang magastos ngayon, sign na kaya ito na ituloy ko na ang plano kong bumili na rin ng sarili kong magagamit na kotse?

Ruphie

Ang panaginip na tungkol sa kotse ay nagrerepresenta sa abilidad mo na gumawa ng desisyon sa buhay.

May kaugnayan ito sa pagkontrol mo sa takbo ng sarili mong buhay, dahil ayaw mo na magpakontrol o ang ibang tao ang gumawa ng desisyon para sa iyo.

Kailangan mo na lang ngayon ay unawain ang sarili mo para mas matukoy mo ang mga gusto mong gawin at pipiliin lalo na sa career – ibig sabihin, ang magiging direksyon mo para makarating ka sa pinapangarap mong puntahan o maging estado ng iyong buhay.

Kung meron kang mga pasahero sa kotse, ibig sabihin nito ay konektado ang panaginip mo sa ibang tao o pagsabak sa mga adventure o paglalakbay. Mag-travel ka hangga’t maaari, magkaroon ka ng time para sa sarili at higit sa lahat, maglaan ng time para pag-isipang mabuti kung saan mo gustong pumunta.

Ang pagda-drive naman ng ktose ay nangangahulugan na relax mode ka ngayon, kontento, at masaya ang estado mo – nasa tamang daan ka.

Kung sa panaginip mo naman ay nakikipagtalik ka habang nasa kotse, indikasyon ito na nakakaramdam ka ng out of control sa relasyon, kailangan mong mag-focus sa iyong sariling kaligayahan.

Kapag naman nagmamaneho ka ng kotse at masyado itong mabilis pero nakakaramdam ka ng kasiyahan, nangangahulugan ito na masyado kang excited o masaya sa sitwasyon mo ngayon. Pero kung nakaramdam ka ng panic o takot ibig sabihin nito ay ganito rin ang nangyayari sa iyong waking life.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com