Karera Tips Ni Jp Gonzales

Oktubre 20, 2023 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Inclusion, 2 American Pariah, 3 Heavy Weight, 1 Crossing Bell

R02 – 2 Destiny, 6 Gold N Silver, 5 Golden Buzzer, 1 Manang Biday

R03 – 6 Caraga Wonder, 1 Bucasgrande Island, 7 Rain Rain Go Away, 2 Happy Maggie

R04 – 4 Tulak Ng Bibig, 7 Quincy, 6 Determinado, 2 Oh Lala

R05 – 8 Manlot Island, 10 Black Magic Woman, 9 Lightning Bolt, 1 Ka Emon

R06 – 4 Boni Avenue, 3 Smiling Lady, 7 Double Time, 5 Tears Of Joy

R07 – 3 Caloocan Girl, 1 Tokyo Tokyo Rumba, 5 Arimunding Munding, 2 Captain Det Det

R08 – 5 Spring Party, 8 Darna, 4 Maaasahan, 10 Biglang Buhos

Solo Pick: Caraga Wonder, 4 Tulak Ng Bibig

Longshot: Spring Party