Jeep na may free pamaypay, viral

TUSTA is real! Lalo na sa panahon ngayon na pabago-bago, dapat ready ang magic pamaypay o payong mo.

Tulad na lamang ng jeep na ito na viral ngayon sa social media dahil sa paandar nito para sa kanyang mga pasahero.

Sa video na pinost ni Sh4n (@blueberrymath4) sa kanyang account, mapapanood ang ginawang thoughtful initiative ng jeepney driver na ito.

“Ang cute lang hehehe ang thoughtful ng driver tapos yung dalawang magkapatid,” caption niya.

Makikita sa video ang ilang piraso ng abanikong pamaypay na nakatali sa mismong bakal na hawakan na talaga namang swak na swak para sa nakatutuyot at nakalalantang init ng araw.

Nakatanggap ito ng halos tatlong milyong views at dagsang comment mula sa mga netizen.

Ilan sa mga komento:

Para kay @04.sssh, ani, “Pov: nag-agawan kayo ng katabi mo.”

“Baka pag kukunin mo na yan tapos may biglang humawak din tapos nagkahawak kayo ng kamay tapos yun na yung the one mo halaaa,” aliw na hirit ni @Zein.

“As a pawisin person, i need this kind of jeep,” sey ni @sky.

Thumbs up naman ito para sa user na si @antonmaharlika, “Ang bait naman ni kuya driver, may concern sa mga pasahero niya.”

Ikaw, bet mo rin ba ng ganitong jeep?

(Moises Caleon)