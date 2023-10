Israeli napurnada pag-extend ng visa, arrest warrant nabuking

NASAKOTE ng mga opisyal ng Bureau of Immigration (BI) ang isang wanted na Israeli nang lumutang ito sa kanilang opisina sa Intramuros, Maynila para mag-apply sa pagpapalawig ng kanyang visa sa bansa.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang suspek na si Amir Tesler, 49 anyos. Naharang siya sa tanggapan ng BI habang nagpapa-extend sa kanyang visa noong Oktubre 18.

Dumating ang dayuhan sa bansa noong Agosto at sinubukang palawigin ang 59-araw na pananatili sa bansa pero nabuking ng BI na may warrant of arrest ito kaugnay sa karahasan sa mga kababaihan at mga bata.

Inilabas ng Regional Trial Court, National Capital Region Branch 109 sa Pasay City ang arrest warrant ng dayuhan noong Setyembre ng 2021.

Ikinatuwa naman ni Tansingco ang pagiging alerto ng kanilang mga tauhan na nagresulta sa pagkakadakip sa akusado.

Dinala si Tesler sa Philippine National Police )PNP) na siyang nagpatupad ng warrant of arrest.

(Mina Navarro)