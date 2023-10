Healthy yarn? Bouquet gawa sa Malunggay!

‘YUNG gusto mo maging sweet pero vegetarian ka! ‘Yan ang kuwelang ganap ng kelot na may dala-dalang healthy version ng bouquet.

Ibinahagi ito ni @cntrl_z33 sa kanyang TikTok account kalakip ang caption na, “Malunggay bouquet>>>tulips #fyp #wlw #bouquetideas.”

Mapapanood sa video ang isang kelot na pormadong-pormado na nakatayo sa tren habang hawak ang pangmalakasang malunggay bouquet.

Magtitinola yarn?

Talaga namang pinaghalong kilig at kuwela ang mararamdaman mo sa ganap ng kelot na ito na halatang may pagbibigyan ng dala-dala niyang healthy bouquet.

Humakot ang naturang video ng humigit-kumulang 1.1 milyong views at libo-libong komento mula sa madlang pipol.

Gaya na lamang ni Stella, aniya, “Another level of healthy relationship.”

“Green flag yan be, healthy pa,” hirit naman ni @je.

Tila umiral naman ang pagkadelulu o delusional ng user na si @iloveyvorie, aniya, “What if may jowa pala siyang nasa hospital tapos instead of giving her flowers malunggay nal ang para motivation sa paggaling niya?”

Nakarelate naman rito si @milchreiz na may pagmention pa sa kanyang bebe, “@k. im not the only one HAHAHAHAHAHAHAHAHA kalabasa sunod and apple para healthy.”

Ikaw, anong mararamdaman mo kung makatanggap ka ng ganitong bouquet?

(Moises Caleon)