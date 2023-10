Hataman sa gobyerno: Manindigan vs karahasan sa mga inosente

Nanawagan ang isang mambabatas sa gobyerno na manindigan laban sa nagaganap na karahasan sa mga inosenteng sibil¬yan sa pagpapatuloy ng gulo sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas.

Sinabi ni Basilan Rep. Mujiv Hataman na maghahain ito ng resolusyon upang hikayatin ang gobyerno na itigil na ang karahasan na bumibiktima sa mga inosente, kababaihan, mga bata, at matatanda.

“I call on my colleagues in the House of Representatives to join calls for an end to the violence. I believe this august body can encourage governments including our own to take a strong position against the continued violence against innocent civilians caught in the crossfires of the conflict,” sabi ni Hataman.

Sa pagtataya ng United Nations, nasa 4,300 na ang nasawi sa bakbakan ng Israel at Palestine mula noong Oktubre 7.

“Nakakapangilabot at nakakapanghina ang mga video na nakikita natin sa balita at social media, lalo na kung ang mga biktima ay mga bata at matatanda,” dagdag pa ni Hataman. “Nananawagan tayo para sa pagtatapos ng gulong ito at pagtahak ng mas mapayapang paraan ng pagtugon sa ugat ng digmaan.” (Billy Begas)