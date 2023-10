Hanep talaga ang mga Pinay! Pinay driver Bianca Bustamante swak sa McLaren F1 Academy

ITINALA ng Filipina racing driver na si Bianca Bustamante ang kasaysayan bilang unang babaeng race car driver ng Pilipinas na sumali sa McLaren Driver Development Program.

Ito ay nang papirmahin ng McLaren si Bianca Bustamante sa F1 Academy na kung saan sa kanyang paglipat ay sasabak siya sa ilalim ng banner ng ART Grand Prix sa 2024 F1 Academy season.

“McLaren x Bianca Bustamante,” post ng McLaren sa Facebook sa pagtanggap sa racer ng F1 Academy na si Bianca Bustamante.

Naging pinakabagong karagdagan sa McLaren Driver Development program ang 18-taong gulang na gumawa ng kasaysayan bilang unang babaeng driver na sumali sa programa ng pagbuo ng British team.

Ipinanganak sa Pilipinas, ginawa ni Bustamante ang kanyang single-seater debut noong 2022, sa paglahok sa W Series, kung saan nakuha niya ang mga nangungunang rookie honor

Sa taong ito, sumali siya sa grid para sa unang F1 Academy season kasama ang PREMA Racing, na nakakuha ng dalawang panalo at dalawang podium patungo sa season finale sa Austin nitong weekend.

Bilang bahagi ng programa, kakatawanin ni Bustamante ang McLaren sa 2024 F1 Academy grid at patakbuhin ang kanilang livery, lumipat sa karera kasama ang ART Grand Prix.

Ang kanyang paglahok sa programang pagpapaunlad ng pagmamaneho ng McLaren, na pinamumunuan ni Emanuele Pirro, ay makikitang sasali siya sa pipeline ng talento ng koponan na may pangkalahatang layunin na tulungan ang mga driver na umunlad patungo sa Formula 1, IndyCar at Formula E.

“This is such an unreal moment in my career, to sign with McLaren and ART Grand Prix is way beyond anything I could’ve ever imagined growing up racing karts in the Philippines,” sabi ni Bustamante. “I still have a hard time seeing my name next to McLaren without getting emotional, as the history and heritage linked to this team leaves me truly speechless.”

“I’m so grateful for this opportunity as I believe I now have the best possible development structure around me to take the next step up in my career, and for this I am so thankful. 2023 was all about improving my speed which I demonstrated across several races this year, but in 2024 my aim is to establish consistency and improve my mental strength in order to make a title challenge in the coming F1 Academy season,” sabi pa ni Bustamante.

(Lito Oredo)