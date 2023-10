Grandmaster Rogelio ‘Joey’ Antonio nakabuntot sa lider ng 50-above class

AYAW bumitaw sa second spot si GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr. matapos nitong kalusin si FM Ahmad Ismail ng Malaysia sa round 7 ng 50-year-old and above category ng 12th Asian Seniors Chess Championships na nilaro sa Knights Templar Hotelsa Tagaytay City kahapon.

Nakalikom na si 13-time National Open champion Antonio ng 5.5 points upang saluhan sa no. 2 place si FM Rudin Hamdani ng Indonesia habang solo sa tuktok si Pinoy IM Chito Garma tangan ang anim na puntos.

Ipinatutupad ang nine rounds Swiss System, sunod na makakalaban ni Abante Sports chess columnist Antonio si FM Edgardo Garma sa eighth at penultimate round.

Katapat naman ni Garma si CM Helen Milligan ng New Zealand habang katuos ni Hamdani si Chess Olympiad veteran IM Barlo Nadera.

Mag-isa sa pang-apat si Nadera na may 4.5 points habang magkasalo sa no. 5 sina IM Angelo Young at Galymzhan Ibrayev ng Kazakhstan.

Samantala, patuloy na namamayagpag sa top spot si IM Efren Bagamasbad sa 65-above category matapos nitong makipaghatian ng puntos kay FM Adrian Pacis.

Umalagwa sa tuktok si Bagamasbad hawak ang 6.5 pts. habang apat na woodpushers ang nagsisiksikan sa second spot na may tig 4.5 puntos.

(Elech Dawa)