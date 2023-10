Fashion designer Anthony Ramirez, nambulaga: Model nirampa P20M presyo na bra

Lahat ay mapapa-wow sa bra na gawa ng Fashion designer na si Anthony Ramirez na nagkakahalaga ng P20 milyon.

Gawa kasi ito sa diamond na kasama sa kanyang spring-summer 2024 collection na “Symphony of Feelings.”

Ibinida ni Ramirez ang kanyang 30-piece line sa kanyang bagong showroom sa Quezon City. na inirampa ng mga modelo.

Nagsimula ang runway show sa harana ni Robert Seña sa kantang “The First Time Ever I Saw Your Face.”

Ang kanyang finale piece ay ang diamond-encrusted bra na sinamahan ng white plunging silk top at black ball skirt, na inirampa naman ng kanyang modelo.

Mula ang mga diamond sa Viera Jewelry.

Ayon kay Ramirez, inspired ang ambiance ng kanyang runway show sa 1998 romantic drama film na “Meet Joe Black.”

“The collection is about my emotions throughout my 15 years in fashion—my feelings,” aniya pa.

(Natalia Antonio)