Duterte caretaker habang nasa Saudi si Marcos

Si Vice President Sara Duterte ang magsisilbing caretaker habang nasa Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil nang tanungin ng mga reporter kung ang Vice President ang magiging caretaker ng Pilipinas habang nasa abroad ang Pangulo.

Umalis si Marcos nitong Huwebes nang umaga para dumalo sa 1st ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit.

Layon ng biyahe ng Pangulo na maitatag ang kooperasyon at partnership sa mga bansa sa Gitnang Sila¬ngan at makaakit ng mas maraming pamumuhunan.

Ito ang kauna-una¬hang Summit na magsasama ang ASEAN at Gulf countries para sa partnership at kooperasyon tungo sa mas matatag na ugnayan at pagpapa¬lakas ng pandaigdigang ekonomiya.

Kabilang sa magiging aktibidad ng Pangulo sa Riyadh ay ang pakiki-pagkita sa Filipino community para kumustahin ang mga ito at ipabatid ang mga ginagawa ng gobyerno para sa bansa at sa mga Pilipino. –

(Aileen Taliping)

