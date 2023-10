Digong hinamon ng one-on-one si Trillanes

Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senador Antonio Trillanes IV na magharap silang dalawa kahit saang lugar nito piliin.

Ginawa ng dating Pangulo ang panawagan matapos sabihin ni Trillanes na ipinadala na ng Magdalo Group sa International Criminal Court (ICC) ang kopya ng video kung saan sinabi ni Duterte na ginamit niya ang confidential fund para isakatuparan ang extrajudicial killings sa Davao City.

“Kaya ikaw Trillanes ‘pag nag-engkuwentro tayo ‘wag kang magdala ng bodyguard. Tayong dalawa lang. Just say the word I will be pleased to accommodate you,” diin ng dating Pangulo sa kanyang programa na inere sa SMNI kama¬kalawa.

Matagal nang may word war sina Trillanes at Duterte kung saan noong naninilbihan pa itong senador ay ibinulgar nito ang umano’y bank account ng Pangulo at binanatan din ang anak nitong si Davao City Rep. Paolo Duterte.

Palaban si Tatay Digong! Handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makipagharap kay dating Senador Antonio Trillanes IV upang matapos na ang sigalot ng magkabilang panig.