‘Di naharang… Claudine balik-serye

Finally, muling mapapanood sa isang teleserye ang nag-iisang Optimum Star na si Claudine Barretto.

Noong una nga akala ng marami ay ang ‘Can’t Buy Me Love’ ang magiging comeback teleserye niya, pero hindi nga siya natuloy sa proyektong ‘yon.

Nang huli namin siyang makapanayam, nagkaroon daw ng problem sa schedule at iyon ang naging dahilan kaya naudlot ang pagpasok niya sa serye ng DonBelle.

Pero kung hindi man siya natuloy sa una, eh, kumpirmado naman ang pagsali niya sa teleseryeng ‘Lovers and Liars’, ang bagong collaboration ng GMA Network at Regal Entertainment.

“’LOVERS & LIARS’ finally my Claudinians/Palanggas my Teleserye that we all have been waiting for. Thank u so much to GMA, REGAL & @arnold_vegafria @alvtalents,” sey niya sa kanyang social media posts.

Marami nga ang natuwa sa kanyang teleserye comeback dahil iba pa rin talaga ang husay ni Claudine sa mga teleserye.

Pati nga mga kapwa niya artista ay natuwa at na-excite sa kanyang pagbalik sa teleserye.

Komento ni Anne Curtis, “QUEEN!!!!”

“Congrats mare, dami nag-aabang,” naman ang sey ni Gladys Reyes.

“Wow!!! Aabangan ko ’to,” komento naman ni Rita Daniela.

Well buti naman at hindi na nahadlangan ang kanyang comeback at sana nga ay tuloy-tuloy na ito at wish namin masundan agad ito ng iba pang projects dahil deserve naman niya.

Eh nagkaroon nga kasi ng intriga na may humaharang sa kanya sa ibang mga protekto, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)