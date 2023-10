Dahil kay Malia Pulis wanted kay Pokwang

Maoobliga si Pokwang na maghanap ng pulis na mapapangasawa, ha!

Kailangan nga niyang pagbigyan ang anak niyang si Malia, na ngayon pa lang ay hinihiritan na siya ng ‘dada’ na pulis.

Sa video na pinost ni Pokwang, makikita nga na super chika sa kanya ang anak.

“I want my new dada to be a police,” sabi ni Malia.

“Ah, you want your new dada to be a police? Why?” sabi naman ni Pokwang.

“Because there’s something bad here,” sagot ni Malia.

“Can I kiss him in the camera?” chika ulit ni Malia.

“Who?” tanong ni Pokwang.

“My new dada!” sagot ni Malia.

Oh, di ba? Siyempre, bilang mapagbigay ng nanay si Pokwang, hindi niya bibiguin ang kahilingan ng kanyang bunso, ha!

“Ayan, paano ba ‘yan, kaloka! Police daw ang gusto niyang new dada. Kaloka!” sabi nga ni Pokwang.

Well, super happy nga si Pokwang ngayon, hindi dahil sa pulis, kundi dahil pasok nga ang pelikula nila ni Eugene Domingo na ‘Becky & Badette’ sa Metro Manila Film Festival. Sinasabi nga na dark horse ang movie nila dahil super comedy nga ito, na sa teaser pa lang, maaliw ka na.

Sina Pokwang at Eugene na nga ba ang susungkit sa trono/korona nina Vic Sotto, Vice Ganda sa MMFF? Abangan!

(Dondon Sermino)