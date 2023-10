Crossing Bell patok sa 3YO

KIKILATISIN ang tikas ni Crossing Bell pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na lalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni jockey Mark Angelo Alvarez si Crossing Bell para harapin ang lima pang tigasing kabayo sa distansiyang 1,200 metro, pakakawalan ang nasabing event sa unang karera.

Nakalaan ang P20,000 added prize sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom), ang ibang kalahok ay sina American Pariah, Heavy Weight, Rock To The East, Inclusion at Hellguy.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas din sina Heavy Weight at American Pariah lalo na maiksi lang ang distansiya ng takbuhan.

“Mahuhusay ang mga kasaling kabayo kaya mahirap pumili sa kanila kahit liyamado hindi pa rin nakalalamang sa laban,” sabi ni Jasper Manansala, veteran karerista.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya mahaba-haba ang paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)