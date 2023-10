Buhay pa ang Astros! Jose Altuve, Houston nirebansehan Texas

BINAWIAN ng Houston Astros ang Texas Rangers 8-5 sa Game 3 para idikit sa 2-1 ang American League Championship Series Miyerkoles ng gabi.

Nag-deliver ng homer si Jose Altuve, matikas na bumato si Cristian Javier hanggang sixth inning.

Pumitik din ng two-run singles sina catcher Martin Maldonado at Yordan Alvarez.

Naputol lang sa fifth ang 20 1/3 innings na postseason scoreless streak ni Javier nang makatsamba si Rangers rookie Josh Jung para paliparin ang una sa kanyang dalawang two-run homers.

Nilimitahan ni ‘El Reptil’ Javier ang Texas sa two runs at three hits sa loob ng 5 2/3 innings, strike ang 51 sa kanyang 85 pitches.

Walang pinalusot sa ninth si reliever Ryan Pressly para kumpletuhin ang save, huli ang game-ending double-play grounder ni Jung.

Hanggang fourth inning lang tumagal si Rangers ace Max Scherzer sa una niyang start sa loob ng higit isang buwan. Iniwan niya ang mound na lubog sa five runs ang Texas.

Game 4 ngayong araw.

(Vladi Eduarte)