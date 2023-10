BSKE kandidato itinumba sa Abra

ISANG araw bago ang opisyal na simula ng kampanya para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), isang kumakandidatong kagawad ang nasawi nang pagbabarilin ito ng hindi pa nakikilalang riding in tandem noong Miyerkoles sa Bucay, Abra Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang si Catalino Turalba Sr, 52 anyos, aspiranteng kagawad sa Barangay Bangbangcag sa Bucay, Abra dahil sa mga tama ng bala sa katawan.

Ayon sa report ng Abra police, ihahatid sana ng biktima sa eskuwelahan ang kanyang anak lulan ng motorsiklo nang bigla itong pagbabarilin ng isa sa mga suspek sa nasabing lugar bandang alas 8:20 nang umaga.

Itinakbo sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay.

Mabilis ding tumakas ang mga salarin.

Hindi naman nasaktan ang kaangkas nitong anak.

Inaalam pa ng pulisya kung may kaugnayan sa pulitika ang motibo sa krimen. Ayon sa Abra Provincial Comelec office, isa ang Bangbangcag sa walong barangay sa Bucay na inirekomendang isailalim sa orange category dahil

sa presensya ng mga armadong grupo.

(Ronilo Dagos)