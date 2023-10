Binuking ni Melai… Jennica nililigawan ng Koreano

Binuking ni Melai Cantiveros na may Korean na manliligaw si Jennica Garcia.

Sa ‘Question of the Day’ segment ng ‘It’s Your Lucky Day’, sinagot ng mga host ang tanong kung ano ang lucky motto nila.

Very common ang lucky motto in life ni Jennica Garcia na, ‘Time is gold’, kaya kasabihan na lang ang inambag niya.

“Sariling wika ay mahalin, pati ako idamay mo na rin,” kasabihan ni Jennica.

Kaya kinuwestiyon ni Luis si Jennica, “Very talented, napakagandang binibini, napakabait, wala ba talagang nagpapatibok ng puso mo ngayon?”

Sundot naman ni Robi, “May nanliligaw ba sa iyo ngayon?”

Pagbuking naman ni Melai, “Kuya Luis may alam ako, Kuya Luis. Basta ako itago ko na lang sa pangalang ‘Annyeonghaseyo’.”

Kasama kasi ni Melai si Jennica na nag-shoot sa South Korea para sa pelikulang ‘Ma’am Chief’.

Dagdag pa ni Melai, grabe raw ang palitan ng messages ng dalawa.

Dahil ayaw ni Jennica na magsinungaling ay inamin niya ang totoo at nagpaliwanag.

“Sa Korea kasi Kuya (Luis), medyo ano… medyo mabenta tayo.

“Kuya, nagulat ako kasi dati pumunta kami sa Poblacion tapos sabi ko, ‘Hindi ako pinapansin ng mga AFAM’. Kuya parang sabi ko, ‘Nakakababa eto ng self-esteem’ kaya pagpunta ko sa Korea, hala dito pala.

“Tapos Kuya may nakausap ako. Kaya lang Kuya ang hirap mag-English, Kuya!

“Sa Pilipino nga hindi na kami magkaintindihan, sa Koreano pa, wala na talaga,” kuwento ni Jennica.

Pero masaya at kinikilig na binati ni Jennica ang Korean admirer niya sa salitang Hangugeo (Korean language).

Mukhang hindi lang career ang lucky kay Jennica, pati na rin ang love life, huh!

Bonggels!