Bautista, Diokno, 2 pa tagilid sa Cabinet Revamp

Posibleng magsagawa ng pagbalasa si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang gabinete upang lalong mapabuti ang serbisyo sa taumbayan.

Ito ang umuugong sa Malacañang bago lumipad patungong Saudi Arabia si Pangulong Marcos nitong Huwebes upang dumalo sa 1st ASEAN- Gulf Cooperation Council Summit.

Sabi ng impormante, apat na miyembro ng gabinete ang posibleng tamaan ng Cabinet revamp, ilan dito ay sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Finance Secretary Benjamin Diokno at Trade Secretary Alfredo Pascual.

Nitong mga nagdaang araw, nakaladkad si Bautista sa kontro¬bersiya matapos iugnay ng isang dating executive assistant ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa isyu ng corruption. Binawi naman ni Jeff Tumbado ang kanyang akusasyon at humingi ng paumanhin kina Bautista at suspended LTFRB chairman Teofilo Guadiz III.

Naghain naman ng cyber libel case si Bautista laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena at sa isang journalist dahil sa kanilang akusasyon na sangkot ito sa corruption.

Ilang beses na ring nababalita na aalisin na si Diokno sa DOF upang manilbihang pinuno ng Maharlika Investment Corp. Napaulat pa na nililigawan ng Malacañang si Batangas Rep. Ralph Recto upang huma¬lili kay Diokno.

Si Recto ay dating director general ng National Economic and Development Authority (NEDA) noong 2008 hanggang 2009 at nagsilbi rin bilang chairman ng Senate committee on ways and means. Siya ang may-akda ng batas sa Expanded VAT.

Nauna nang iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagbalasa sa gabinete ni Marcos matapos sumadsad ang ratings ng Pangulo sa mga survey.

