Ay waging-wagi si Richard Gutierrez, ha!

Imagine, ang pakikipagsapalaran niya bilang si Apollo, laban sa kasamaan ay pinag-uusapan ngayon sa Indonesia.

Matapos ang inabangan nitong pagtatapos sa Philippine primetime, patok naman sa Indonesian viewers ang hit action primetime serye ni Richard na ‘The Iron Heart’ na kasalukuyang napapanood ang Bahasa Indonesian-dubbed version nito na pinamagatang ‘Apollo’ sa free TV channel na ANTV.

Puring-puri ng mga Indonesian audience ang kalidad nito, mula sa istorya, at ang maaaksyong eksena, na kaya talagang makipagsabayan sa ibang international action drama.

“The show gets more exciting! Thank you, ANTV, for bringing ‘Apollo’ to us. Hoping for more Filipino shows in the future,” komento ng isang Indonesian netizen.

Dahil din sa mainit na pagtanggap sa ‘The Iron Heart’, inaraw-araw na ng ANTV ang pag-ere nito mula sa nakasanayang weekday airing schedule. Ilang masusugid na manonood ang natuwa sa naging anunsyo.

“Thank you for airing ‘Apollo’ daily! Now, my family and I can watch our favorite show every day,” chika ng isa pang netizen.

Wish ng mga fan sa Indonesia na madalaw sila ni Richard at makita ito ng personal. So, abangan!

Maliban sa patuloy nitong pag-arangkada sa Indonesia, naging usap-usapan din sa Pinas ang pagtatapos ng ‘The Iron Heart’ nitong Biyernes matapos mag-trend sa social media at humakot ng 437,535 concurrent views sa Kapamilya Online Live sa YouTube.

Patunay lamang ito na tinatangkilik saan mang sulok ng mundo ang mga programa ng ABS-CBN, kung saan nakapagbenta ito ng mahigit 50,000 hours ng content sa 50 na bansa sa Asya, Africa, Europa, at Latin America.

Anyway, ano kayang say ng misis ni Richard na si Sarah Lahbati na kinababaliwan sa Indonesia ang kanyang mister?