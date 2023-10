Ala Hachiko! Aso, 1 taon inabangan sa ospital ang nateging furparent

Sinagip ng Animal Kingdom Foundation (AKF) ang isang aso na naghintay ng mahigit 1 taon sa labas ng isang hospital sa Caloocan City sa pag-aakalang nandoon pa ang kanyang furparent.

Tinawag ang naturang aso na binigyan ng petname na Morgan na “Philippine Hachiko” dahil sa pagmamahal nito sa kanyang amo na hindi niya alam na namatay na pala sa hospital.

Ibinahagi ng AKF ang update sa aso sa kanilang Facebook account.

Morgan ang ipinangalan sa aso dahil malimit itong naghihintay sa labas ng morgue ng Caloocan City’s Manila Central University – Filemon D. Tanchoco Medical Foundation.

Nalaman na ang may-ari kay Morgan ay nagkaroon ng COVID-19 noong kalagitnaan ng 2022 at na-confine sa Caloocan hospital at nanatili si Morgan sa labas ng pagamutan at hindi alam na may 1 taon nang namamatay ang kanyang amo.

Pinapakain naman ng mga hospital’s doctors, students, medical representatives, guards, at staff si Morgan at hindi ito ini-report sa pangambang “euthanized” si Morgan.

Dinala ng AKF noong Oktubre 7 sa Rescue & Rehabilitation Center sa Capas, Tarlac para sa health check, rehabilitation, vaccination, at iba pa bago i-linya para sa adaption.

Hanggang nitong Oktubre 17 ay patuloy na inaalagaan si Morgan na sa pagtaya ay nasa 10-anyos na.

(Juliet de Loza-Cudia)