75-anyos Cebuana lola petmalu sa diving

NAGPAMANGHA ng kanyang skills sa diving ang lola na ito na talaga namang mapapa-wow ka sa galing!

Shinare ito ni Markooow (@ph.juantravels) sa kanyang account kung saan mapapanood ang 75-anyos lola na kinilalang si Manang Teting mula Alegria, Cebu.

“She deserves to be in the Guinness World Records. Nayyyy! Ang galing niyo,” sey niya.

Sa video masasaksihan ang pagpapakitang gilas ni lola ng kanyang pagsisid. Maning-mani ang pagtalon niya sa rock formation na ‘di mo aakalaing may edad na!

Partida dahil nakasuot pa siya ng asul na bestida pero sa kabila nito ay mapapansin ang angking kakayahan niya sa pagsisid na talaga namang hinubog ng karanasan at panahon.

Pag-ahon niya sa dulo ng video ay ngumiti pa si lola ng napakatamis na tila super proud sa kanyang ginawa.

Inulan ang naturang video ng 8.6 milyong views at wow comment mula sa madlang peeps.

Para kay Teacher Chael, anya, “Galing naman ni Nanay…..kalugar ninyo po ang Papa ko from Algeria Cebu….God bless you always.”

“Talo pa ko ni Nanay lumangoy. Have a long life po. God Bless,” sabi ni @Yoakeee_20.

“Galing naman po kahit may edad n si Nanay galing magdive,” puri pa ni @virginiasias4.

(Moises Caleon)