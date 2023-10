2 kagawad, sinuspinde ng SB sa pamemeke

Sinuspinde ng Sangguniang Bayan ng 3 buwang suspensyon ang dalawang kagawad ng barangay Old Cabalan sa Olongapo City dahil sa pamemeke o falsification of public and official documents.

Sa 5 pahinang resolusyon na ipinalabas ng Sangguniang Bayan na may petsang Agosto 16, 2023, pinatawan ng suspensyon sina Kagawad Rolando Alba at Kagawad Gerardo Andrade matapos maghain ng kaso ang kanilang Punong Barangay na si Lester Nadong.

Nag-ugat ang reklamo laban kay Alba at Andrade nang humalili si Alba bilang Punong Barangay matapos masuspinde ng isang buwan sa puwesto si Nadong noong Nobyembre 2021.

Ika-9 ng Disyembre naman nang makabalik sa puwesto si Nadong bilang Punong Barangay at kaagad nitong ni-review ang mga dokumento kaugnay sa kanilang 2022 annual barangay budget kung saan ay kanyang pinagdudahan kung bakit wala umanong pirma si Alba.

Napag alaman umano ni Nadong sa kanyang secretary na si Vicente Capalla na wala pala umanong naganap na session noong ika 18 ng Nobyembre para sa deliberasyon ng budget at inutusan lamang umano siya ni Alba na gumawa ng minutes of the meeting saka pinapirma ang mga kagawad.

Tanging sina Jose Tomas Escalona, Aida Angeles at SK Chairperson Jenny de Leon ang hindi umano pumirna sa naturang minutes of the meeting.

Dito na naghain ng reklamo sa Sangguniang Bayan ng lungsod si Nadong laban kay Alba at Andrade.

“Wherefore, premises considered the respondents are hereby given three (3) months as penalty for the Falsification of Public Documents, and that this case be served immediately to the respondents.” Ayon pa sa naturang resolusyon.