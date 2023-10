Warren Bonifacio hinatak ratsada ng Cardinals sa 5

HINDI mapigil ang mainit na paglipad ng Mapua University Cardinals na trinangkuhan ni pro-bound Warren Bonifacio upang ipalasap ang bagsik kontra Arellano University Chiefs, 79-65, upang pahabain ang winning streak sa lima sa 99th NCAA men’s basketball tournament kahaoon sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Nabitbit ng Muralla-based basketball squad sa 25-puntos para manatiling nasa tuktok ng liderato sa 7-1 kartada, habang bumagsak sa 1-7 marka ang Arellano Chiefs.

Humarabas ang 6-foot-5 big man na si Bonifacio ng double-double na 14 pointts, 10 rebounds, 2 assists at tig-isang block at steal mula sa 6-of-11 shooting.

Sumegunda si JC Recto sa 12 points, 9 rebounds, 5 assists at isang block, samantalang nag-ambag rin si Kobe Dalisay ng 12 points at all-around performance ni Clint Escamis sa 9 points, 9 boards, 5 assists at 5 steals.

(Gerard Arce)