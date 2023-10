Villar madumi isip sa pagnenegosyo

Kinuwestiyon ni Senador Cynthia Villar ang mababang pondo ng Department of Environment and Natural Resources’ (DENR) para sa kanilang National Greening Program (NGP) matapos niyang sitahin ito noong nagdaang taon.

“Before, ang budge­t n’yo sa greening P4.5 billion. Noong pinalalagay ko na sa protecte­d area, lumiit. Bakit lumiliit? P2.6 lang ito. Bakit umiliit e ‘yong budget n’yo naman hindi lumiliit,” tanong ni Villar sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng DENR.

“Kaya minsan naiisip ko, madumi isip ko eh, nong greening na walang accounting, okay sa inyo ‘yong P4.5 billion. Nong maa-account na dahil nilipat sa protecte­d area, pinaliit n’yo na kasi you will be accounted for,” dagdag pa niya.

“Hindi ko maiwasan na ‘yong isip ko ganyan. Nagdududa ako eh. Kasi ‘pag ikaw nagma-ma­nage ng business kailangan maduda ka. kasi kung hindi ka naging maduda, lolokohin ka,” dugtong pa ng senador.

Sa deliberasyon ng DENR budget sa Senado noong 2023, sinabihan ni Villar ang ahensiya na ipatupad ang NGP sa mga protektadong lugar dahil maraming se­nador ang kumukuwes­tiyon sa programa.

“Alam mo ang impression sa greening talaga sa inyo kalokohan ‘yan. Lahat ng tao. Kaya ‘yong mga senador, ‘yan ang kinukuwestiyon palagi kasi parang walang accountability ‘yong greening program,” ani Villar. “How will you know that you are greening­? Eh sino ang pupunta sa forest para mag-inspeksiyon ng greening?”

Kinumpirma naman ni DENR Secretary Ma­ria Antonia Yulo-Loyzaga na lumiit nga ang pondo ng NGP para sa 2024 dahil gusto nilang maging epektibo ang paggamit ng kanilang resources. (Dindo Matining)