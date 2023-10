Veteran Beau Belga, Rain Or Shine makikipagsabayan sa mga bigatin

WALANG kuwestiyon na namamayagpag ang MVP at SMC groups sa PBA, pero desididong makasingit ang mga ‘ika nga ay independent players.

Tulad ng Rain or Shine, na babanderahan ng beteranong si Beau Belga, na nagdeklara ng kahandaang manilat.

“We are always a serious contender,” paniniguro ni Elasto Painters governor Atty. Mert Mondragon.

“Malalakas lahat pero nandiyan kami, always fighting.”

Sina Keith Datu at Sherwin Concepcion ang rookies na tinasahan ng RoS sa pocket tournament ng Converge, hindi pa masyadong ginamit ni coach Yeng Guiao ang import nilang si DaJuan Summers.

Balik sina veterans Belga, Gabe Norwood, Mac Belo, Santi Santillan, Rey Nambatac, Gian Mamuyac, Anton Asistio at Mark Borboran.

Noong 2016 Commissioner’s Cup pa huling nakasingit sa titulo ang Painters.

Desidido ang Rain or Shine na mag-gate crash sa paghaharing-uri ng mga tulad ng TNT, San Miguel Beer, Ginebra at Magnolia.

“We have young players, we improved,” balita ni Mondragon. “We are ready to face them, the MVP and SMC groups.”

Uumpisahan ng Painters ang kampanya sa November 8 sa PhilSports Arena laban sa isa pang team ng MVP group, ang Meralco.

(Vladi Eduarte)