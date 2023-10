Vapes malapit na mag-babu

Dinadahan-dahan na ng US Food and Drug Administration ang pag-aalis ng flavored cigars para maisalba ang buhay ng nakararami at mabawasan ang anumang sakit na naidudulot ng paninigarilyo at paglala ng addiction dito.

Base sa pag-aaral ng American Lung Association, malaking proseso ang dapat na gawin para tuluyang ma-ban ang tobacco.

Ayon kay Erika Sward, assistant vice president ng national advocacy with the American Lung Association, hinihikayat nila, kasama ang Campaign for Tobacco-Free Kids, na pag-aralan ng Office of Management and Budget ang final regulations dahil layunin nito na bigyan ng proteksyon ang kabataan na maengganyong iwasan ang paninigarilyo.

Pero sa kabila ng pagtutol ng grupo, patuloy pa rin ang National Association of Tobacco Outlets, national retail trade association, kabilang ang 66,000 stores na nagtitinda ng tobacco products, at hindi naniniwalang magki-quit agad ang mga smokers, lalo na ang mga gumagamit ng flavored vapes.

Naniniwala rin ang mga eksperto na mas nakaka-addict ang bawat paghigop ng menthol flavor kumpara sa tobacco-flavored lang kaya naman karamihan ng news smokers ay nalululong dito.

Base naman sa pag-aaral, nasa 43% ng adult smokers ang gumagamit ng menthol, kung saan 83% ang black smokers at nasa 30% ng white smokers ang mas gusto ang menthol.

Nabatid na mas maraming black people ang maagang namamatay kumpara sa mga puti.

Kabilang sa sanhi ng pagkamatay ay stroke, heart disease at lung cancer. Bukod dito, ilang kabataan na naninigarilyo ay mas type ang menthol cigarettes pero base sa pag-aaral ay mas nagiging prone sila sa paninigarilyo. (Vick Aquino)