Tigilan politika, maghanda sa taghirap – Sara

Umapela si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga kritiko na hindi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil maraming Pilipino ang naghihirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin dag­dag pa ang epekto ng giyera sa Middle East at Europa sa ekonomiya ng Pilipinas.

Ayon kay Duterte, nauunawaan niya ang pagkadismaya at galit ng kanyang mga supporter sa ginawang pagtanggal ng P500 milyong confidential fund ng Office of the Vice President at P150 milyon sa Department of Education.

Gayunman, ang pagkawala ng kabuuang P650 milyong confidential fund ng kanyang opisina ay maliit na bagay lang umano kung ikukumpara sa napakalaking epekto ng giyera ng Israel at Hamas pati na ang hindi pa natatapos na Ukraine-Russia war.

“Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin,” panawagan ni Duterte.

“May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika lalo na malayo pa ang susunod na eleksiyon,” giit pa niya.

Matatandaan na kinuwestiyon ng Makabayan bloc ang P125 milyong confidential fund na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ng OVP noong Disyembre 2022.

Dahil sa uminit na isyu ng confidential fund, tinanggal ng Kamara de Representantes ang confidential fund ng limang ahensiya ng gobyerno, kabilang na kay VP Duterte. (Eralyn Prado)