Sharon emotional, super proud sa JulDen

Hindi ko na nakitang rumampa sa red carpet si Sharon Cuneta. Pero sa ending ng pelikula, makikita nga ang Megastar na maluha-luhang hinahalikan, niyayakap ang kanyang mga anak, sina Julia Montes, Alden Richards.

Makikita rin sa video sa Instagram ng GMA-7 ang emosyonal na paglapit nina Julia, Alden sa kanilang nanay-nanayan sa showbiz.

Puring-puri nga si Sharon ng mga fan, dahil talagang nagpakita siya ng suporta sa dalawa, ha!

“One proud mama.”

“Awww so supportive ni Ms. Sharon. Ang sweet niya.”

“Thank Sharon for loving my idol Alden. Mahal namin ‘yan.”

“Ito ang gusto ko kay Sharon, anak talaga ang turing niya sa mga nakakasama niyang minamahal niya.”

And sure ako, sa October 27, sa ‘Dear Heart: The Concert’ sa MOA Arena, ay susuportahan din nina Alden at Julia si Megastar, at Gabby Concepcion.

Ganiyan dapat, di ba? Suportahan lang. (Dondon Sermino)