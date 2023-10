Reymart Gaballo nabuksan pinto para sa IBF bantamweight title

SA isang kaaya-ayang sorpresa, maaaring magkakaroon ng pagkakataon na sumabak sa kanyang ikalawang world title fight si Reymart “Assassin” Gaballo matapos biglaang mag-anunsiyo ng pagreretiro si reigning International Boxing Federation (IBF) bantamweight titlist Emmanuel “Manny” Rodriguez ng Puerto Rico sa social media.

Lubhang ikinagulat ng buong boxing industry, kabilang ang kanyang partido ang nakakabiglang pagreretiro nitong Martes (Miyerkoles sa Pilipinas), na magbibigay ng karapatan para kina no. 3 ranked Gaballo at no. 1 contender at undefeated Ryosuke Nishida ng Japan na paglabanan ang korona sakaling maging pormal ang pagbitaw nito sa Springfield, New Jersey-based boxing insititution.

“Today is a heavy day for me because today I have made the decision to hang up the gloves,” pahayag ni Rodriguez sa kanyang Facebook page.

Ramdam man ang pananabik sa kampo ni Gaballo patungkol sa panibagong pagkakataon sa korona.

“Let’s see kasi nag-post siya early this morning and still we don’t know yet if it’s really true. We’ll be waiting for the formal letter from IBF if he’s really vacating the title,” paliwanag ni Sanman Promotions CEO Jim Claude Mananquil sa panayam ng Abante Sports sa telepono kahapon. “Waiting lang kami sa final decision ni Emmanual Rodriguez. Nasa gym lang naman palagi si Reymart and of course, we want a full camp for him.”

Minsang tinalo ng 27-anyos mula General Santos City ang 31-anyos na Puerto Rican noong Disyembre 19, 2020 sa bisa ng 12 round split decision para sa bakanteng interim World Boxing Council (WBC) 118-pound sa Mohegan Sun Casino sa Uncasville, Connecticut sa Amerika.

Subalit nabigo si Gaballo kontra Nonito “Filipino Flash” Donaire para sa WBC title sa pamamagitan ng fourth round knockout loss noong Disyembre 11, 2021 sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California.

Sapol nito ay nagwagi ng magkasunod si Gaballo kontra Ricardo Sueno para sa WBC Asian Continental at WBO Oriental 118-lbs belt sa second round TKO at split decision laban kay Michael Bravo nitong Hunyo 17 sa Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex.

(Gerard Arce)