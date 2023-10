Regal ‘di iniyakan pagkaligwak sa MMFF

Walang ‘violent’ reaction ang mga taga-Regal Entertainment, Inc. sa pagkakaligwak ng pelikula nilang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ sa 49th Metro Manila Film Festival.

Sa katunayan, hindi nga nagsalita ng kahit na ano si Roselle Monteverde nang tanungin namin tungkol sa reaksyon niya sa hindi pagkakapili sa kanilang pelikula sa 10 official movie entries sa 2023 MMFF.

Tila ‘life goes on’ nga ang drama ni Roselle sa hindi pagkakapasok ng

‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ sa nasabing filmfest.

Actually, mas nag-react nga ang netizens sa hindi pagkakapili sa pelikula ng Regal Entertainment, Inc. kaya nag-trending sila noong Tuesday.

Lumalabas nga na gusto ng mga mahilig sa local movies na makapasok ang

‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ sa 2023 MMFF.

Anyway, mukhang kinalimutan na agad ni Roselle ang nasabing fillmfest at tutok na siya ngayon sa pagpapalabas ng kanilang pelikula.

Ang tsika nga, sa November 29 na ang showing ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’.

Ang bongga lang na may playdate agad ang pelikula ng Regal Entertainment, Inc. at dedma na sila kaagad sa 2023 MMFF, ha!

Bongga! (Jun Lalin)