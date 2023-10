Red tide ibinabala ng BFAR

Ilang lugar sa bansa ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide.

Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, positibo sa red tide ang Sapian Bay (Ivisan at Sapian sa Capiz, Mambuquiao at Camanci, sa Batan sa Aklan); coastal waters ng Pilar; President Roxas; Roxas City sa Capiz; coastal waters ng Gigantes Islands, Carles sa Iloilo; coastal waters ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol; at Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur.

Dahil na rin sa inidente ay ipinagbabawal ng BFAR ang pagkain sa lahat ng uri ng shelfissh at Acetes sp. o alamang na nakukuha sa mga nabanggit na lugar.

Sa kabila nito, ayon sa BFAR ay ligtas namang kainin ang isda, pusit, hipon, alimango tiyakin lang na nahugasan itong mabuti at maayos ang pagkakaluto.