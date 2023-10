Pinoy International Master Effren Bagamasbad matibay kapit sa tuktok

ITINULAK ni defending champion International Master Efren Bagamasbad ang panglimang sunod na panalo matapos kalusin si Mario Mangubat sa round 5 ng 65-year-old and above category ng 12th Asian Seniors Chess Championships sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City kahapon.

Tangan ang limang puntos sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System, nagsosolo sa tuktok si Bagamasbad habang nasa pangalawang pwesto si IM Aitkazy Baimurzin ng Kazakhstan.

Sunod na makakalaban ni 67-year-old woodpusher Bagamasbad si Baimurzin na may four points, sakaling manalo ang Pinoy ay makakaungos lalo ito sa mga nasa kanyang likuran na sina Pinoy chessers FM Adrian Pacis, Quirino Sagario at Mangubat at Kian Hwa Lim ng Malaysia na may tigatlong puntos.

Nakatakdang lumahok ni Bagasmad sa 2023 World Seniors sa Terrasini, Italy sa Oktubre 24 hanggang Nobyembre 6.

(Elech Dawa)