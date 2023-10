Pinay nanny, lodi sa UAE

ISANG Pinay na nanny o yaya ang gumagawa ng pangalan sa United Arab Emirates (UAE) dahil sa likha niyang kakaibang mga gown na yari mula sa mga niresaykel na bagay.

Siya si Marissa Postre, ang 65-anyos na Pinay na residente ngayon sa Dubai at nag-aalaga sa tatlong kabataan na may edad 16, 12 at 9.

Sabi niya, bata pa lang ay likas nang malikhain ang kanyang isip. Sa halip na itapon ang mga inaakala ng iba na basura, nililikom niya ang mga ito at ginagawang disenyo sa tinatahi niyang mga gown.

Sa katunayan, nakagawa siya ng gown mula sa mga plastic bag na ginamit sa pagrerepake ng mga bottled water. Pinagaganda niya ito at nilalagyan ng mga adornong pula at gintong garland saka teternuhan ng berdeng headdress at bituin sa tuktok nito.

Isang linggo ang ginugol ng bidang yaya para matapos ang nasabing gown at ito ang naging puhunan niya para itanghal siyang “Recycling Queen for 2022.”

Bumida rin ang kakaibang Christmas tree-inspired na berdeng gown ni Postre na lalo pang tumingkad dahil sa gold na garland na inipitan nita ng iba’t ibang candy. Aakalain mo ba na kahit wrapper ng instant coffee ay sisiw lang na pag-isipan niya ng disenyo?

Sabi niya, ang makukulay at out of this world na disenyo ang paraan niya para ihayag ang kanyang pagiging malikhain at adbokasiya sa pangangalaga sa kapaligiran.

“My gowns are very colourful and I design, create and wear them to deliver my green message that everyone must show their care for the environment,” ani Postre.

“I use everyday materials found at home and turn them into something fashionable. From shopping bags, plastic wrappers, spoons, forks, foils, coffee sachets, plastic and styrofoam cups; discarded household decorations, old garments, etc. I can recycle and upcycle them. Whenever I attend social and community events, I bring joy to people because of my bright creations and I’m happy that they also recognise why I wear gowns made of discarded materials,” dagdag pa ng Pinay nanny na natutuhan ang pananahi mula sa tinapos niyang free vocational course ng Philippine Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).