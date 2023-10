PBBM tinengga IRR ng Maharlika Fund

Pinasuspinde ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Maharlika Investment Fund (MIF) Act of 2023.

Batay sa memorandum order na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nais ng pangulo na mapag-aralang mabuti ang IRR.

Nais ng presidente na mailatag nang mabuti ang safeguards ng IRR para masigurong hindi magkaroon ng anumang butas sa implementasyon nito.

Ang suspensiyon sa implementasyon ng IRR ay ipinaalam ng Malacañang sa Bureau of Treasury at Land Bank of the Philippines.

Matatandaang inihayag ng Department of Foreign Affairs nitong Lunes sa press briefing sa Malacañang na kasama sa misyon ng pangulo sa biyahe nito sa Saudi Arabia ang presentasyon ng Maharlika Investment Fund sa hari at Arab business leaders para himuking maglagak ng puhunan. (Aileen Taliping)