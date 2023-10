Natulala sa Anghel na Nakita

Mga ka-Misteryo anong gagawin niyo paggising niyo may nakita kayong anghel sa tabi ng higaan niyo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Tunay ngang lagi nating kasama ang ating anghel dela guardia, yan ay napatunayan ni Rowena ng Maynila nang kitang-kita niya ang isang anghel na nakaupo sa gilid ng kama sa kanilang silid na mag-asawa.

Misteryo: “Paano mo nakita yung anghel? Ano ang ginagawa niya?”

Rowena: “Nakaupo siya nakatingin sa aking mister grabe sobrang overwhelming yung feeling ko kasi first time ko makakita ng anghel.”

Misteryo: “Paki-describe yung anghel na nakita mo? Maamo ba ang mukha? Hindi ka ba nasilaw sa liwanag kasi sabi ng ibang mga nakakita ng anghel, sobrang liwanag ang nakita nila.”

Rowena: “Maliwanag siya talagang very bright yung light kasi naka-lamp shade lang kami sa room so medyo madilim. Pero kitang-kita ko siya. Yung face hindi lang talaga clear dahil sa light. Para kasing liwanag ng araw o spotlight ba yun tapos yung hair niya blonde siya. Wala akong nakitang wings pero angel talaga siya medyo chubby ang face niya.”

Misteryo: “Matagal mo ba siyang nakita? May message ba? Any facial expression ng angel?” Rowena: “Naka-smile habang nakatingin kay hubby. Hindi ko makuha kung ano ang message pero sobrang overwhelming yung feeling hindi ko maipaliwanag. But I felt I was so blessed dahil nakita ko ang angel.”

Misteryo: “Nag-try ka ba na kausapin ang anghel? Nilakasan mo ba ang loob mo kahit na-overwhelm ka?”

Rowena: “Hindi ko na naisip na magtanong kasi natulala talaga ako. But I’m sure yung smile na yun ng angel mukhang maganda ang message.”

