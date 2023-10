Nadine, BF may wine business na

Ang shala naman!

‘Yan ang trending na komento ng mga netizen sa launching ng Maison Bukana Wines nina Nadine Lustre, Christophe Bariou.

Kamakailan nga ay pinatikim na ng magkasintahan sa mga kaibigan at wine enthusiasts ang pinagmamalaking sariling brand ng alak.

Kapangalan ng beach resort ng dalawa sa Siargao ang brand ng wine nila.

“Their wines, much like the resort brand in Siargao, aim to capture the richness of the diverse landscapes and traditions they hail from,” komento ng isang kasamahan sa media na unang nakainom ng Maison Bukana Wines.

Sa mga gustong matikman ang bunga ng pagmamahalan nina Chris at Nads, available na ito exclusively sa isang digital app kung saan puro nakalalasing na inumin ang kanilang ibinebenta.

To Chris and Nadine, cheers para sa bagong business venture ninyo, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)