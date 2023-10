Mga faney umalma! KathNiel ‘di na raw bagay kasama si Vice

Nag-ingay sa social media ang fans nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla matapos kumalat ang balitang kasali diumano ang KathNiel sa ‘Praybeyt Benjamin 3’ movie ni Vice Ganda.

A big NO! sa kanila ang nagte-trending na movie project ni Vice with KathNiel and Ivana Alawi raw.

Hindi maatim ng supporters nina Kath at DJ na matapos nilang gawin ang mga dekalidad na pelikula ay balik sila sa ganung klaseng project.

After ng ‘A Very Good Girl’ ang next movie na gagawin ni Kath ay ang ‘Elena 1944’ na isang comfort woman ang role niya. Nakatakda namang gawin naman ni DJ ang ‘Nang Mapagod si Kamatayan’, ‘The Guest’ with John Arcilla, ‘2gether Un4ever’ with Piolo Pascual and Claudine Barretto.

Next year naman ay nakatakda na ring gawin ng magkasintahan ang reunion movie nila na ‘After Forever’ under Cathy Garcia-Sampana.

Kaya naman ayaw na ayaw ng fans ng KathNiel ang collaboration project with Meme Vice at Ivana, ha!

Kaloka na may mga faney pa na hinihikayat ang KathNiel na huwag tanggapin ang comedy film na ito. Lalabas na second lead lang daw ang dalawa kapag napasama sila rito.

Wala rin daw maitutulong sa acting prowess nila ang ‘Praybeyt Benjamin 3’. Ipaubaya na lang daw ito sa ibang love team like DonBelle, FranSeth or KyDrea.

Anyway, ang ‘Praybeyt Benjamin 3’ kaya ang sinasabing good news ng komedyante matapos nitong i-post ang picture ng online meeting niya with Star Cinema’s executive sa kanyang Instagram story noong Lunes ng umaga?

Intended kaya ito sa Metro Manila Film Festival 2024? Magbabalik na ba si Vice sa MMFF?

Well…