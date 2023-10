`Mabuhay Philippines’ inilunsad ng CCP: Mga OFW sa Europe, haharanahin

Ibinida ng CCP ang kanilang cultural awareness at arts appreciation program para sa overseas Filipino workers at migrant workers na tinawag na “Mabuhay Philippines.”

Pinangunahan ito ng Cultural Exchange Department (CED) na isasagawa mula October 20 hanggang November 6, 2023 sa Europe.

Inorganisa ito ni CED department manager Chinggay Jasareno-Bernardo, katuwang ang The Nightingales artistic director na si Alfred Allan Samonte at production manager/videographer John Ryan Aguila.

Matutunghayan sa Mabuhay Philippines ang `The Nightingales’ na composed ng mga soprano na sina Bianca Camille Lopez-Aguila at Keiko Cressida Cayanga.

Ang The Nightingales ay isang concert program ng vibrant fusion ng musical styles.

Tampok dito ang mga Filipino folk songs at heartwarming Christmas songs na perfect sa nalalapit na Kapaskuhan.

Magkakaroon din ng lecture demonstrations-workshops on Mindanao dance-theater na pangungunahan nina Professors Cecile Mambuay, Lolito Pontillas ng Marawi/Cagayan de Oro at Agusan del Sur, at puni leaf art ni Marichelle S. Bernardo ng Malolos-Bulacan.

Isinagawa ang first leg ng concert ng Song Weavers Philippines noong Hunyo at Hulyo sa

Belgium, Germany, at France.

Ang last leg naman ay isasagawa sa Netherlands, Germany, at Spain. (Natalia Antonio)