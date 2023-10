Maaga nagbabu! Alex Eala laglag sa 1st round ng Jasmin Open sa Monastir

NABITIWAN ni 2022 US Open Junior champion at 19th Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala ang tsansa na itala ang pinakamalaking upset matapos kapusin kontra defending champion na si Elise Mertens ng Belgium, 5-7, 0-6, sa unang round ng main draw ng Jasmin Open Martes ng gabi sa Monastir, Tunisia.

Agresibong nagsimula ang 18-anyos at Globe Ambassador na si Eala sa pagsagupa nito sa 27-taong-gulang na si Mertens sa pagposte sa 5-1 bentahe sa unang set bago nawalan ng lakas at maagang napatalsik sa may mataas na WTA 250 ranking na torneo.

Ginamit ng Belgian ang kanyang malawak na karanasan sa pagkakaroon ng pitong WTA singles at 18 WTA doubles titles upang umahon sa pagkakaiwan at agawin ang unang set kay Eala bago nito tuluyang dinomina ang ikalawang set tungo na sa pagpapatalsik sa torneo sa Pilipinang kampeon.

Si Mertens ay kasalukuyang pang-41 sa mundo sa singles ranking at nakapasok sa ikaapat na round ng French Open at sa ikatlong round ng parehong US Open at Australian Open. Nanalo siya ng mga double title sa Australian Open, Wimbledon at US Open.

Isa din itong dating world No. 1 doubles player.

Ipinamalas ni Mertens ang karanasan sa pagpapakita ng kumpiyansa na makaahon sa laban hanggang sa dulo tungo sa pagbigo sa kanyang nakababatang kalaban.

Isang puntos na lamang ang kailangan ni Eala sa unang set sa pagtala sa 5-1 abante bago umahon para lamang maisalba ni Mertens ang anim na set points sa unang set. Nanalo si Mertens ng 12 sunod na laro para tuluyang pigilan si Eala na makausad.

Una nang pumasok si Eala sa main draw kasunod ng 6-1, 5-7, 6-1 panalo laban kay Elsa Jacquemot ng France sa qualifying draw.

Nalasap din ni Eala at ang kapareha na si Oana Gavrila ng Romania sa doubles event ang kabiguan sa nakasagupa na second seed na sina Cristina Bucsa ng Spain at Bibiane Schoofs ng Netherlands sa opening round, 3-6, 4-6.

(Lito Oredo)