Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies binokya Arizona Diamondbacks sa Game 2

OCTOBER na naman, kaya nag-iingay ang kung tawagin sa MLB ay ‘Schwarbombs’ ni Kyle Schwarber ng Philadelphia.

Pinalipad ni Schwarber ang dalawa sa tatlong solo homers ng Phillies laban kay Merrill Kelly para pulbusin ang Arizona Diamondbacks 10-0 sa Game 2 ng National League Championship Series.

Kumonekta rin si Trea Turner at naglista ng two hits, three RBIs si JT Realmuto.

Bumato ng three-hit ball at naka-strikeout ng pito si Philadelphia starter Aaron Nola.

Abante ang Phillies sa best-of-seven, Game 3 sa Huwebes (Biyernes sa Manila) sa Chase Field sa Phoenix.

Lumalagutok ang bat ni Schwarber tuwing October, naka-anim na long shots ang slugger noong nakaraang taong playoffs.

Ang homers niya sa third at sixth innings kahapon ang 14th at 15th ng Phillies sa huling apat na laro.

Lamang din ang Texas Rangers 2-0 kontra Houston Astros sa hiwalay nilang American League

Championship Series bago ang Game 3 ngayon.

(Vladi Eduarte)