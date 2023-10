Kathryn binulabog ang premiere night

As expected, maaga pa lang ay dagsa na ang mga fan sa SM Megamall, at super abang na sila sa mga artista.

At hindi naman sila nabigo, dahil maaga pa lang, nag-umpisa na ngang rumampa sa red carpet ang mga malalaking bituin, at una na nga riyan si Lorna Tolentino, ha!

At dahil Kapamilya si Julia Montes at Kapuso si Alden Richards, kaya nagsama-sama talaga ang mga magkabilang kampo sa premiere night na `yon ng ‘Five Breakups and a Romance’ na palabas na ngayon sa mga sinehan.

Ang bonggang makita ang mga Kapamilya star sa event na `yon, na tulad ng mga artista sa ‘Batang Quiapo’ ni Coco Martin, na sina Cherry Pie Picache, John Estrada, Yukii Takahashi at Lorna.

Present din sina Angel Aquino, Shaina Magdayao, Inigo Pascual, KZ Tandingan, Jane de Leon, Empoy Marquez.

At siyempre, todo suporta rin ang mga Kapuso star tulad nina Sanya Lopez, Ruru Madrid, Bianca Umali, Kelvin Miranda, Rodjun Cruz, Jo Berry, Christian Bautista, Gina Alajar, Kristoffer Martin.

Rumampa rin sa red carpet sina Boots Anson, Kych Minemoto, Guji Lorenzana, Rez Cortez, Michael de Mesa at Via Antonio.

At siyempre, ang pinakainabangan ng marami, si Kathryn Bernardo, na kasamang rumampa si Miles Ocampo. Sabi nga, ang bongga ng mga former child star ng ABS-CBN, ha!

Of course, binulabog ni Kathryn ang Megamall, na sa presence pa lang niya, nagkagulo na ang mga faney, ha! Alam mo `yung tipong naglalakad lang siya, nagkakagulo na ang mga marshal, security guard, sa kung paano siya bantayan, ha!

Eh, ayaw ring paawat ng mga fan, na nakikipagsiksikan din, na kahit sa mga lugar na hindi sila puwedeng pumunta, nakakalusot sila, ha! At bet na bet nilang lumalapit talaga sa mga artista para magpa-selfie, kaya ang eksena, nagkakaroon ng tulakan, ha!

May mga matatandang babae akong nakita na nasa loob na mismo ng red carpet, at dedma na kung ipagtulakan sila ng mga tao sa paligid nila, ha! Kaloka!

Sa chikahan kay Kathryn sa stage, sinabi nga niyang hindi niya puwedeng palampasin ang pagkakataon na `yon, na dapat ay ipakita niya ang suporta niya sa mga kaibigan niya, ha! (Dondon Sermino)