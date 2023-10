KathNiel, Melai ‘di magpapahuli pagrampa sa 2023 Asia Artist Awards

Mas lalong bumubongga ang excitement sa 2023 Asia Artist Awards in the Philippines.

Nauna na ngang nabalita ang pagdalo ng naglalakihang Korean actors at Asian stars gaya nina Kim Seon Ho, Anh Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Young Dae, Suho, Kentaro Sakaguchi.

Uulan din ng mga K-Pop & P-pop idols and idol groups sa AAA 2023 gaya ng NewJeans, BoyNextDoor, BSS (Seventeen), Kim Jae-joong, SB19, at HORI7ON.

Nabulabog nga ang online world sa announcement na kumpirmadong dadalo rin sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo sa nasabing Asian event.

Ito ang patunay na nangunguna ang KathNiel bilang love team sa Pilipinas.

Hindi nga lang sa atin patok ang dalawa dahil hit din ang mga teleserye nila sa iba pang Asian countries kaya deserve silang ma-invite, ha!

Makakasama ng KathNiel ang isa pang star mula sa Pilipinas na si Melai Cantiveros na bibida sa isang pelikula na kinuhanan pa sa South Korea, ang ‘Ma’am Chief’.

Kasado na rin ang pagdalo ng Korean actor na si Kim Ji-hoon.

Magaganap ang ‘2023 Asia Artist Awards in the Philippines’ sa December 14, 2023 sa may Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.

How exciting! (Byx Almacen)